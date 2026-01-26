Slušaj vest

U Beogradu je nastao video koji je razljutio i dospeo čak u svetske medije, a glavni akter je žena iz Beča koja je izbacila svog psa iz automobila i napustila ga na pustom putu u prestonici.



Naime, kako se vidi na snimku podeljenom na Instragram stranici medija "heute.at", žena je u utorak odvezla svog stafordširskog terijera na pust trg u Beogradu i pustila ga da izađe iz vozila. Pas je iskočio iz auta, verovatno očekujući prijatnu šetnju, ali se situacija brzo preokrenula kada je sa ćebetom psa u torbi, žena namamila životinju iz auta, a zatim ponovo ušla u automobil, ubacila u rikverc, okrenula se i ostavila ga.

Pas je potrčao za svojom vlasnicom, ali je brzo izgubio miris.

Prema poslednjim ali i neproverinim informacijama, korisnici na društvenim mrežama navode da je žena iz Srbije, ali da samo ima tablice Beča.

Oglas u Austriji i Srbiji

Navodno su i lokalne i srpske vlasti primile žalbe u vezi sa ovim slučajem, prenosi Hojte.

Organizacija za zaštitu životinja "Animal Knights", u saradnji sa srpskim organizacijama za zaštitu životinja, takođe se bavi ovim pitanjem.

- U takvim situacijama tesno sarađujemo sa drugim organizacijama i lokalnim partnerima. Između ostalog, podržavamo projekte u Srbiji i u stalnom smo kontaktu sa lokalnim aktivistima za prava životinja koji se svakodnevno suočavaju sa ozbiljnim slučajevima patnje životinja - naveli su.

U ovom slučaju, nadaju se informacijama od javnosti.

- Svaka informacija može biti korisna. Naravno, svi saveti će biti tretirani poverljivo i anonimno. Nema apsolutno nikakvog rizika za doušnike. Naš glavni prioritet je da pronađemo dotičnu životinju i dovedemo je na sigurno. Dobrobit životinje je najvažnija - zaključila je organizacija za dobrobit životinja "Animal Knights".