SKANDAL USRED BEOGRADA KOJI JE ZGROZIO SVET! Žena iz Beča izbacila psa iz automobila i OSTAVILA ga na pustom putu: Reakcija ljubimca SLAMA srca! (VIDEO)
U Beogradu je nastao video koji je razljutio i dospeo čak u svetske medije, a glavni akter je žena iz Beča koja je izbacila svog psa iz automobila i napustila ga na pustom putu u prestonici.
Naime, kako se vidi na snimku podeljenom na Instragram stranici medija "heute.at", žena je u utorak odvezla svog stafordširskog terijera na pust trg u Beogradu i pustila ga da izađe iz vozila. Pas je iskočio iz auta, verovatno očekujući prijatnu šetnju, ali se situacija brzo preokrenula kada je sa ćebetom psa u torbi, žena namamila životinju iz auta, a zatim ponovo ušla u automobil, ubacila u rikverc, okrenula se i ostavila ga.
Pas je potrčao za svojom vlasnicom, ali je brzo izgubio miris.
Prema poslednjim ali i neproverinim informacijama, korisnici na društvenim mrežama navode da je žena iz Srbije, ali da samo ima tablice Beča.
Oglas u Austriji i Srbiji
Navodno su i lokalne i srpske vlasti primile žalbe u vezi sa ovim slučajem, prenosi Hojte.
Organizacija za zaštitu životinja "Animal Knights", u saradnji sa srpskim organizacijama za zaštitu životinja, takođe se bavi ovim pitanjem.
- U takvim situacijama tesno sarađujemo sa drugim organizacijama i lokalnim partnerima. Između ostalog, podržavamo projekte u Srbiji i u stalnom smo kontaktu sa lokalnim aktivistima za prava životinja koji se svakodnevno suočavaju sa ozbiljnim slučajevima patnje životinja - naveli su.
U ovom slučaju, nadaju se informacijama od javnosti.
Organizacija za dobrobit životinja Animalknights
Adresa: 8052 Grac, Talerzeštrase 14
Telefon: +43 680 3191760
E-pošta: akgraz@gmx.at
- Svaka informacija može biti korisna. Naravno, svi saveti će biti tretirani poverljivo i anonimno. Nema apsolutno nikakvog rizika za doušnike. Naš glavni prioritet je da pronađemo dotičnu životinju i dovedemo je na sigurno. Dobrobit životinje je najvažnija - zaključila je organizacija za dobrobit životinja "Animal Knights".
Kurir.rs/Hojte