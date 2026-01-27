Slušaj vest

Noć je u Beogradu protekla bez saobraćajnih nezgoda, a lekarske ekipe intervenisale su 115 puta, saopštila je služba Hitne pomoći.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su devet puta na javnim mestima, najviše zbog hroničnih pacijenata.

Za pomoć su najviše zvali astmatičari, osobe sa povišenim pritiskom, hroničnim respiratornim i srčanim problemima, preneo je RTS. 

Dežurne zdravstvene ustanove danas su Urgentni centar, Kliničko-bolnički centar (KBC) Bežanijska kosa, KBC Zvezdara i Dečija klinika "Tiršova".

Više ljudi završilo je i na toksikologiji VMA zbog pića. Prema rečima dežurnog lekara, nije bilo ni intervencija zbog povređenih u tučama.

Obavljeno je nekoliko intervencija zbog nekoliko osoba u alkoholisanom stanju koje su vožene na odeljenje toksikologije VMA.

