Saobraćaj u blizini Aerodroma "Nikola Tesla" danas je ozbiljno usporen nakon što je oko 11.20 časova došlo do zastoja izazvanog teretnim vozilom.
Evo šta je mogući uzrok
TOTALNI KOLAPS KOD AERODROMA "NIKOLA TESLA": Šleper se zaglavio ispod nadvožnjaka, popularna prečica ZAKRČENA (VIDEO)
Šleper se zaglavio ispod nadvožnjaka u smeru ka gradu i gornjim delom udario u konstrukciju mosta.
Incident se dogodio na putnom pravcu koji vozači često koriste kao prečicu ka Surčinu i Ledinama.
Nakon što je šleper ostao zarobljen ispod nadvožnjaka, jedna traka je u potpunosti blokirana.
Zbog blokade, u kratkom vremenu stvorene su duge kolone, a saobraćaj se odvija usporeno u oba smera.
Prema prvim informacijama, do zastoja je najverovatnije došlo usled neprilagođene visine teretnog vozila.
