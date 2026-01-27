Slušaj vest

Šleper se zaglavio ispod nadvožnjaka u smeru ka gradu i gornjim delom udario u konstrukciju mosta.

Incident se dogodio na putnom pravcu koji vozači često koriste kao prečicu ka Surčinu i Ledinama.

Nakon što je šleper ostao zarobljen ispod nadvožnjaka, jedna traka je u potpunosti blokirana.

Zbog blokade, u kratkom vremenu stvorene su duge kolone, a saobraćaj se odvija usporeno u oba smera.

Prema prvim informacijama, do zastoja je najverovatnije došlo usled neprilagođene visine teretnog vozila.

(Kurir.rs/K1)

