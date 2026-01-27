Slušaj vest

Prema prvim informacijama, mlađi muškarac stoji sa spoljne strane ograde mosta i preti da će skočiti u reku.

Na licu mesta se nalazi pet patrola policije koje pokušavaju da uspostave komunikaciju sa mladićem i odgovore ga od tragične namere.

Pored policije, u pripravnosti na Gazeli je i ekipa Hitne pomoći, kao i pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice.

Iako saobraćaj nije u potpunosti obustavljen, stvaraju se veliki zastoji jer vozači usporavaju kako bi videli šta se dešava.