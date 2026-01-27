Na mostu Gazela u smeru ka Novom Beogradu od podneva se odvija prava drama.
Stvorile se ogromne gužve
DRAMATIČNA SCENA NA GAZELI: Mladić se popeo na ogradu, na terenu veliki broj policajaca
Slušaj vest
Prema prvim informacijama, mlađi muškarac stoji sa spoljne strane ograde mosta i preti da će skočiti u reku.
Na licu mesta se nalazi pet patrola policije koje pokušavaju da uspostave komunikaciju sa mladićem i odgovore ga od tragične namere.
Pored policije, u pripravnosti na Gazeli je i ekipa Hitne pomoći, kao i pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice.
Iako saobraćaj nije u potpunosti obustavljen, stvaraju se veliki zastoji jer vozači usporavaju kako bi videli šta se dešava.
(Kurir.rs/Telegraf)
Reaguj
Komentariši