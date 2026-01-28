Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

  • Velika Plana, Dom omladine 10-16 časova
  • Vračar, JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" 8-13 časova
  • Zvezdara, JKP "Gradska čistoća" 9-14 časova
  • Kostolac, Dom kulture, "Kostolac usluge i sindikat Nezavisnost", autobus 8.30-12 časova
  • Kostolac, PD "Georad", autobus 12.30-15 časova
  • Raška, Klub penzionera 9-14 časova
  • Šabac, Kulturni centar 9-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradDRAMATIČNA SCENA NA GAZELI: Mladić se popeo na ogradu, na terenu veliki broj policajaca
Gazela drama
BeogradTOTALNI KOLAPS KOD AERODROMA "NIKOLA TESLA": Šleper se zaglavio ispod nadvožnjaka, popularna prečica ZAKRČENA (VIDEO)
šleper udario nadvožnjak aerodrom
BeogradNIJEDNOG UDESA, NI TUČA, ALI PUNO PIJANIH: Pune ruke posla za beogradsku Hitnu pomoć
hitna pomoć
BeogradNAJHLADNIJI JE MESEC U GODINI, A MIROSLAV VEĆ RILJA LI RILJA! Evo i zašto! Kaže, od tog posla ima i te kako vajde više od 20 godina pa je počeo da se sprema
Screenshot 2026-01-26 141544.jpg