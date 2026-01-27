Slušaj vest

U Beogradu je u toku popodnevni špic koji je izazvao velike gužve na gotovo svim pravcima!

Najveće gužve zabeležene su na Autokomandi, na Gazeli, ali i kod Sava Centra.

Screenshot 2026-01-27 163205.png
Foto: Naxi Kamere

Na Gazeli se iz gotovo svih pravaca jasno vide kolone vozila, te povremeno dolazi i do zastoja.

Screenshot 2026-01-27 163250.png
Foto: Naxi Kamere

Slična situacija je i kod Sava Centra - u oba pravca je pojačan intenzitet.

Screenshot 2026-01-27 163233.png
Foto: Naxi Kamere

Takođe se i u Kneza Miloša beleži veći broj vozila, što nije tako čest slučaj.

Screenshot 2026-01-27 163312.png
Foto: Naxi Kamere

Kurir/Informer

Ne propustiteDruštvoGde radar najčešće "hvata"? Vozačima zbog ove lokacije masovno stižu kazne, jedno pravilo ih skupo košta
Automobil na putu saobraćajni policajac radar
HronikaREKORDERI NA PUTEVIMA KOD NIŠA, ZA VOLANOM POD DEJSTVOM ALKOHOLA I DROGE: Policija isključila 64 vozača, jedan jedva stajao na nogama
Policija, novac, auto, saobraćajna kamera
DruštvoOvo su 29 lokacija super radara u Srbiji: "Pecaju" 9 prekršaja odjednom, skoro svi Srbi dobiju kaznu za jedan
Automobil na putu saobraćajni policajac radar
DruštvoOvo je najveća udaljenost na kojoj super radar precizno meri brzinu: Ne snima sve vreme već samo u određenom trenutku
366443_250919.01_47_22_15.Still011.jpg