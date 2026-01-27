Slušaj vest

U Beogradu je u toku popodnevni špic koji je izazvao velike gužve na gotovo svim pravcima!

Najveće gužve zabeležene su na Autokomandi, na Gazeli, ali i kod Sava Centra.

Foto: Naxi Kamere

Na Gazeli se iz gotovo svih pravaca jasno vide kolone vozila, te povremeno dolazi i do zastoja.

Foto: Naxi Kamere

Slična situacija je i kod Sava Centra - u oba pravca je pojačan intenzitet.

Foto: Naxi Kamere

Takođe se i u Kneza Miloša beleži veći broj vozila, što nije tako čest slučaj.

Foto: Naxi Kamere