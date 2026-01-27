Beograd
OD TAČKE A DO TAČKE B TREBAĆE VAM MNOGO STRPLJENJA Krkljanac u saobraćaju u Beogradu! Popodnevni špic nikad jači, evo gde je najkritičnije (FOTO)
U Beogradu je u toku popodnevni špic koji je izazvao velike gužve na gotovo svim pravcima!
Najveće gužve zabeležene su na Autokomandi, na Gazeli, ali i kod Sava Centra.
Na Gazeli se iz gotovo svih pravaca jasno vide kolone vozila, te povremeno dolazi i do zastoja.
Slična situacija je i kod Sava Centra - u oba pravca je pojačan intenzitet.
Takođe se i u Kneza Miloša beleži veći broj vozila, što nije tako čest slučaj.
