Protekle noći u Beogradu nije bilo saobraćajnih udasa i noć je prošla relativno mirno.

Hitna pomoć je saopštila da su dežurne lekarske ekipe intervenisale 108 puta, od toga je devet intervencija bilo na javnim mestima.

Lekari su više puta intervenisali zbog pijanaca koji su padali i povređivali se.

Pomoć su najviše tražili astmatičari i pacijenti koji imaju probleme sa visokim krvnim pritiskom.

