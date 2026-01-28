Slušaj vest

Za razliku od jučerašnjeg dana kad je bilo manje gužve jer đaci zbog Savindana nisu išli u školu, jutros je situacija drugačija - gužvi ima na uobičajenim tačkama za jutarnji špic u glavnom gradu. 

GSP ide normalno, po uobičajenom režimu za radni dan.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: Printscreen/Naxi Kamere

AMSS: Teretni terminalni u blokadi, oprez zbog moguće magle i poledice

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok su teretni terminali u blokadi.

I na izlazu i na ulazu u blokadi su granični prelazi Horgoš, Kelebija, Bački Breg, Kaluđerovo, Đerdap, Ribarci, Preševo, Batrovci, Bezdan, Bogojevo, Šid i Bačka Palanka, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Granični prelazi Srpska Crnja, Vatin, Vrška Čuka, Gradina, Neštin i Strezimirovci su u blokadi samo na izlazu.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Magla će ujutru i tokom većeg dela prepodneva smanjivati vidljivost na putevima u Timočkoj krajini, ali i u jugozapadnim i zapadnim delovima Srbije, a na pojedinim deonicama vidljivost može biti smanjena i na manje od sto metara, zbog čega upravljanje vozilom postaje znatno napornije, upozoravaju iz AMSS-a.

Vozači treba da obrate pažnju i na stanje kolovoza, jer usled magle putevi mogu biti vlažni, a zbog temperature oko nultog podeoka i poledica je moguća, a to, u kombinaciji sa slabom vidljivošću, povećava rizik od lančanih sudara, sustizanja vozila i sletanja sa puta. Vozačima se savetuje oprez, sporija vožnja, veće odstojanje i obavezna upotreba kratkih svetala.

Kurir.rs/AMSS/Naxi kamere

