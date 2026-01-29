Slušaj vest

Potrošači opštine Novi Beograd, danas, u četvrtak, 29. januara, od 9 do 22 sata ostaće bez vode u blokovima 2, 8 i 8a, saopšteno je iz Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Iz „Vodovoda” apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Sve dodatne informacije potrošači mogu da dobiju u Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradNESVAKIDAŠNJA POTERA NA ADI CIGANLIJI! Policija jurila muškarca sa poternice, on SKOČIO u ledenu reku da se spasi! Usledila scena kao iz FILMA!
IMG_20260124_114620.jpg
BeogradOD TAČKE A DO TAČKE B TREBAĆE VAM MNOGO STRPLJENJA Krkljanac u saobraćaju u Beogradu! Popodnevni špic nikad jači, evo gde je najkritičnije (FOTO)
collage.jpg
BeogradNAJHLADNIJI JE MESEC U GODINI, A MIROSLAV VEĆ RILJA LI RILJA! Evo i zašto! Kaže, od tog posla ima i te kako vajde više od 20 godina pa je počeo da se sprema
Screenshot 2026-01-26 141544.jpg
BeogradSKANDAL USRED BEOGRADA KOJI JE ZGROZIO SVET! Žena iz Beča izbacila psa iz automobila i OSTAVILA ga na pustom putu: Reakcija ljubimca SLAMA srca! (VIDEO)
collage.jpg