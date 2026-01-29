Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
OVI DELOVI NOVOG BEOGRADA DANAS SU BEZ VODE: Spremite zalihe, isključenja traju ceo dan - od 9 do 22 časa
Potrošači opštine Novi Beograd, danas, u četvrtak, 29. januara, od 9 do 22 sata ostaće bez vode u blokovima 2, 8 i 8a, saopšteno je iz Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
Iz „Vodovoda” apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Sve dodatne informacije potrošači mogu da dobiju u Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.
