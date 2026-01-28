Slušaj vest

Prva beba "rođena" u 2026. godini u Beogradskom zoološkom vrtu je ptić pelikana, prvi koji se izlegao posle čak tri decenije.

U zoo-vrtu kažu da lepo napreduje i da najviše voli da jede svežu ribu.

Odrasli pelikani su impozantne ptice, koje su teške oko 10 kilograma, sa rasponom krila većim od 3 metra.

Kako je za beogradsku Politiku ispričao biolog Kristijan Ovari polovinom januara, ma­li­šan po­la­ko na­pre­du­je i od 100 gra­ma je za ne­ko­li­ko da­na us­peo da po­ra­ste na oko 380 gra­ma. Pol još ni­je po­znat.

– Već du­že vre­me sa­njam o pe­li­ka­ni­ma. Oni su ži­ve­li u na­šem zoo-vr­tu pre tri­de­set go­di­na i ja­ko su za­ni­mlji­va vr­sta. Na­pra­vi­li smo dogovor s osječ­kim vr­tom da nam po­ša­lju svo­je je­din­ke ko­je ima­ju oko 14-15 go­di­na, ni­kad se ni­su gne­zdi­li i do­šli su da kod nas pro­ve­du osta­tak ži­vo­ta. Ka­da su sti­gli je­se­nas, sme­sti­li smo ih u ka­ran­tin da če­ka­ju pro­le­će ka­da pla­ni­ra­mo da ih po­ka­že­mo na­šim po­se­ti­o­ci­ma. Me­đu­tim, na mo­je ve­li­ko iz­ne­na­đe­nje, oni su je­dan dan po­če­li da ku­pe sve u ka­ran­ti­nu, da vu­ku na go­mi­lu, a već u sle­de­ćem tre­nut­ku po­ja­vi­lo se ja­je...

Pe­li­ka­ni su čud­ne ži­vo­ti­nje, ka­ko ih Ova­ri opi­su­je, go­to­vo kao iz baj­ke. Pre­po­zna­tlji­vi su po ogrom­noj ke­si­ci ko­ja se u cr­ta­nim fil­mo­vi­ma pri­ka­zu­je kao tor­ba za no­še­nje po­šte, ali u stvar­no­sti to ni­je ta­ko. To je je­dan ko­žni alat ko­ji im po­ma­že da se ba­ve ri­bo­lo­vom. Po­zna­ti su kao od­lič­ni ri­bo­lov­ci, ko­ji su u sta­nju da po­je­du ve­li­ku ko­li­či­nu u to­ku da­na, a na­rod im je dao ime „ne­sit”. Tre­nut­no su ugro­že­na vr­sta, ta­ko da ova be­ba ni­je sa­mo ra­dost za pre­sto­nič­ki Zoo-vrt, već i za svo­ju vr­stu.

Pa­ro­vi kad se jed­nom ofor­me, on­da je to za ceo ži­vot. Na­rav­no, mo­že da do­đe i do ne­ver­stva, dra­ma, ali u vi­še od 20 od­sto slu­ča­je­va oni se ceo ži­vot dr­že kao pa­ro­vi.

- Is­hra­na mo­ra da bu­de kon­tro­li­sa­na jer ne sme da po­je­de vi­še od 30 od­sto svo­je ma­se. To po­de­li­mo na če­ti­ri obro­ka i dnev­no ne sme da po­je­de vi­še od 26-27 gra­ma. Ako se pre­vi­še ugo­ji, mo­že da po­ra­ste u lop­ti­cu ko­ja ne­ma sna­ge da sta­ne na no­gi­ce - kaže bi­o­log i dodaje:

- Osječ­ki zo­o­lo­ški vrt je ova­kav do­ga­đaj če­kao 14 go­di­na, a naš je ovu čast do­bio od­mah po do­la­sku pe­li­ka­na.