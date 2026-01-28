OVAJ MALIŠA PRVA JE BEBA U 2026. U BEO ZOO-VRTU! I to posle tri decenije! Porašće u pravog gorostasa, a znate li koja je ovo vrsta ptice? (FOTO)
Prva beba "rođena" u 2026. godini u Beogradskom zoološkom vrtu je ptić pelikana, prvi koji se izlegao posle čak tri decenije.
U zoo-vrtu kažu da lepo napreduje i da najviše voli da jede svežu ribu.
Odrasli pelikani su impozantne ptice, koje su teške oko 10 kilograma, sa rasponom krila većim od 3 metra.
Kako je za beogradsku Politiku ispričao biolog Kristijan Ovari polovinom januara, mališan polako napreduje i od 100 grama je za nekoliko dana uspeo da poraste na oko 380 grama. Pol još nije poznat.
– Već duže vreme sanjam o pelikanima. Oni su živeli u našem zoo-vrtu pre trideset godina i jako su zanimljiva vrsta. Napravili smo dogovor s osječkim vrtom da nam pošalju svoje jedinke koje imaju oko 14-15 godina, nikad se nisu gnezdili i došli su da kod nas provedu ostatak života. Kada su stigli jesenas, smestili smo ih u karantin da čekaju proleće kada planiramo da ih pokažemo našim posetiocima. Međutim, na moje veliko iznenađenje, oni su jedan dan počeli da kupe sve u karantinu, da vuku na gomilu, a već u sledećem trenutku pojavilo se jaje...
Pelikani su čudne životinje, kako ih Ovari opisuje, gotovo kao iz bajke. Prepoznatljivi su po ogromnoj kesici koja se u crtanim filmovima prikazuje kao torba za nošenje pošte, ali u stvarnosti to nije tako. To je jedan kožni alat koji im pomaže da se bave ribolovom. Poznati su kao odlični ribolovci, koji su u stanju da pojedu veliku količinu u toku dana, a narod im je dao ime „nesit”. Trenutno su ugrožena vrsta, tako da ova beba nije samo radost za prestonički Zoo-vrt, već i za svoju vrstu.
Parovi kad se jednom oforme, onda je to za ceo život. Naravno, može da dođe i do neverstva, drama, ali u više od 20 odsto slučajeva oni se ceo život drže kao parovi.
- Ishrana mora da bude kontrolisana jer ne sme da pojede više od 30 odsto svoje mase. To podelimo na četiri obroka i dnevno ne sme da pojede više od 26-27 grama. Ako se previše ugoji, može da poraste u lopticu koja nema snage da stane na nogice - kaže biolog i dodaje:
- Osječki zoološki vrt je ovakav događaj čekao 14 godina, a naš je ovu čast dobio odmah po dolasku pelikana.
Kurir.rs/Beogradski zoološki vrt/Politika