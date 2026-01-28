Radionica glume za decu organizuje UVC „Šumice” svake nedelje od 11 do 12 časova, u Ustaničkoj 125/1.
Beograd
BESPLATNO U BEOGRADU! Radionica glume za decu u "Šumicama"
Slušaj vest
Besplatna radionica počinje 1. februara i namenjena je deci uzrasta od sedam do deset godina. Mališani će na časovima učiti osnove glumačkog zanata, što će im omogućiti da se samouvereno i maštovito ponašaju na sceni.
Osim toga, radionica je idealna prilika za druženje, oslobađanje od stidljivosti, učenje pravilnog i prirodnog govora, upoznavanje sebe i okoline.
Broj mesta je ograničen, a prijavljivanje je radnim danima od 9 do 15 časova, počevši od 29. januara, popunjavanjem formulara na info-pultu „Šumica”. Više informacija može se dobiti na broj telefona 066/8085-940.
Kurir.rs/Beograd.rs
Reaguj
Komentariši