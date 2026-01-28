Slušaj vest

Besplatna radionica počinje 1. februara i namenjena je deci uzrasta od sedam do deset godina. Mališani će na časovima učiti osnove glumačkog zanata, što će im omogućiti da se samouvereno i maštovito ponašaju na sceni.

Osim toga, radionica je idealna prilika za druženje, oslobađanje od stidljivosti, učenje pravilnog i prirodnog govora, upoznavanje sebe i okoline.

Broj mesta je ograničen, a prijavljivanje je radnim danima od 9 do 15 časova, počevši od 29. januara, popunjavanjem formulara na info-pultu „Šumica”. Više informacija može se dobiti na broj telefona 066/8085-940.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradOVAJ MALIŠA PRVA JE BEBA U 2026. U BEO ZOO-VRTU! I to posle tri decenije! Porašće u pravog gorostasa, a znate li koja je ovo vrsta ptice? (FOTO)
Screenshot 2026-01-28 114414.jpg
BeogradTU JE NEKAD GRMELO OD SVADBI, ISPRAĆAJA I VESELJA! Ovako je davne 1979. izgledao najpopularniji slovenački restoran u Beogradu (FOTO)
beograd sedamdesetih.jpg
BeogradNESVAKIDAŠNJA POTERA NA ADI CIGANLIJI! Policija jurila muškarca sa poternice, on SKOČIO u ledenu reku da se spasi! Usledila scena kao iz FILMA!
IMG_20260124_114620.jpg
BeogradOD TAČKE A DO TAČKE B TREBAĆE VAM MNOGO STRPLJENJA Krkljanac u saobraćaju u Beogradu! Popodnevni špic nikad jači, evo gde je najkritičnije (FOTO)
collage.jpg