Slušaj vest

Elektrodistribucija Beograda danas je planirala radove na elektromreži u delovima šest beogradskih opština.

Bez struje će biti:

Vračar 09:00 - 15:00

MAČVANSKA: 28, MOME KAPORA: 2-10,

Voždovac 09:00 - 13:00

KUMODRAŠKA: BB,251A,

Voždovac 08:00 - 18:00

Đ ANDREJEVIĆA KUNA: 40B,27, JOVANA BIJELIĆA: 2-2A,5-15, SUŠAČKA: 28-30,35-39, TOME ROSANDIĆA: 27-27, ZAPLANjSKA: 58-68,

Rakovica 10:00 - 13:00

VUKASOVIĆEVA: 49,53,

Novi Beograd 09:00 - 17:00

TADIJE SONDERMAJERA: 5,

Surčin 08:30 - 17:00

Naselje SURČIN: BANOVAČKA: 2-20,24-28,32-46,3-17, KOSOVSKA: 2-26,30,34-40,1-37, OBILIĆEV VENAC: 2, ORAČKA: 18,40,48-60A,64,1-39, SKOPLjANSKA: 24-34,38,42-60,23-35,41-57, VASE POJCA: 1, VIDOVDANSKA: 16DJ-42B,13A-15F,19A-35M,41,

Lazarevac 08:00 - 14:00

Opština Lajkovac: naseljeno mesto Ćelije zaseok Vrače brdo oko repetitora.

