Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić prisustvovao je danas svečanosti povodom obeležavanja 122 godine postojanja i rada Muzeja grada Beograda u Zavičajnom muzeju Zemuna – Spirtinoj kući, gde mu je uručena zahvalnica za podršku u realizaciji umetničkih programa.

- Najpre bih hteo da čestitam 122 godina postojanja Muzeja i da poželim da traje još dugo, uz puno uspeha. Muzej grada Beograda je bio izuzetno važan subjekt u mnogim našim programima koje smo sprovodili poslednje dve-tri godine. Ideja nam je bila da grad živi 12 meseci godišnje, i zimi i leti. To smo i ove zime pokazali kroz razne programe koje smo imali u okviru "Beogradske zime". Znate da smo pre tri i po godine, uveli novu manifestaciju "Beogradski dani porodice", koja je danas jedna od najvećih, najmasovnijih i najsveobuhvatnijih događaja i manifestacija u ovom delu Evrope - kazao je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić povodom obeležavanja 122 godine postojanja i rada Muzeja grada Beograda.

Gradonačelnik je napomenuo da su mnogi gradovi, ne samo u Srbiji, već i u regionu, počeli su da preuzimaju koncept "Dana porodice", te da svaki grad to realizuje na svoj način u skladu sa svojim mogućnostima.

- Mislim da je to nešto na šta možemo svi da budemo ponosni. Nadam se da će ta tradicija da se nastavi i da se neće završiti kada ova gradska uprava završi svoj mandat. Izuzetno je važna uloga u svih kulturnih radnika u svemu tome u Beogradu, pre svega onih koji podržavaju ne samo tu manifestaciju, nego i "Beogradsko leto" i mnoge druge programe. I ja se nadam da ćemo tako nastaviti i da će Beograd, kao centar regiona, nastaviti da se razvija u tom pravcu. I da će oni koji dođu u Beograd da ga posete, a naravno i stanovnici Beograda, uvek imati nešto da obiđu, bez obzira na doba godine u kom su se u Beogradu zatekli, neku kulturnu manifestaciju i da na taj način upotpune svoj boravak u našem gradu - dodao je.

Šapić je izrazio nadu da ćemo, kako kaže, svi zajedno nastaviti da činimo Beograd ne samo lepšim i kulturnijim, već da ćemo zaista Beograd učiniti istočnoevropskim Njujorkom, jer misli da Beograd može da bude jedan od najposećenijih gradova.