GUŽVANJAC ŠIROM PRESTONICE! Prohodnost većih saobraćajnica smanjena, a ove pravce izbegavajte! Naoružajte se strpljenjem! (FOTO)
Popodnevni špic je uzeo maha na većim saobraćajnicama u Beogradu, ali javni gradski prevoz saobraća normalno.
Kako se može videti po gradskim kamerama, najgušći saobraćaj je na Gazeli i Mostu na Adi, ali je manja prohodnost i na Brankovom mostu, gde je otežan saobraćaj ka centru grada.
Popodnevni špic u Beogradu, 28. januar Foto: Printscreen Naxi kamere
Slična situacija je i u ulici Kneza Miloša, što nije neuobičajena situacija, kao i u Nemanjinoj i Takovskoj ulici.
Gužve u saobraćaju su najčešće od 15 do 19 časova, te se savetuje izbegavanje ovih pravaca.
Vozačima se savetuje oprezna i bezbedna vožnja!
