Popodnevni špic je uzeo maha na većim saobraćajnicama u Beogradu, ali javni gradski prevoz saobraća normalno. 

Kako se može videti po gradskim kamerama, najgušći saobraćaj je na Gazeli i Mostu na Adi, ali je manja prohodnost i na Brankovom mostu, gde je otežan saobraćaj ka centru grada.

Popodnevni špic u Beogradu, 28. januar Foto: Printscreen Naxi kamere

Slična situacija je i u ulici Kneza Miloša, što nije neuobičajena situacija, kao i u Nemanjinoj i Takovskoj ulici. 

Gužve u saobraćaju su najčešće od 15 do 19 časova, te se savetuje izbegavanje ovih pravaca. 

Vozačima se savetuje oprezna i bezbedna vožnja!

Kurir.rs

