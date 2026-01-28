Slušaj vest

Popodnevni špic je uzeo maha na većim saobraćajnicama u Beogradu, ali javni gradski prevoz saobraća normalno.

Kako se može videti po gradskim kamerama, najgušći saobraćaj je na Gazeli i Mostu na Adi, ali je manja prohodnost i na Brankovom mostu, gde je otežan saobraćaj ka centru grada.

Popodnevni špic u Beogradu, 28. januar

Slična situacija je i u ulici Kneza Miloša, što nije neuobičajena situacija, kao i u Nemanjinoj i Takovskoj ulici.

Gužve u saobraćaju su najčešće od 15 do 19 časova, te se savetuje izbegavanje ovih pravaca.

Vozačima se savetuje oprezna i bezbedna vožnja!