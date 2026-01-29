Slušaj vest

Ekipe Hitne pomoći u Beogradu su tokom noći imale 128 intervencija od kojih osam na javnim mestima, rečeno je u toj službi.

Zbrinule su, u jednoj saobraćajnoj nesreći, dve lakše povređene osobe koje su prevezli do Vojno medicinske akademije.

Hitnoj pomoći su se uglavnom javljali pacijenti sa hroničnim zdravstvenim problemima, rekli su u toj službi.;

U Beogradu je tokom noći zabeležena saobraćajna nezgoda na Zrenjaninskom putu kod Borče. Dve osobe su zadobile lakše povrede i transportovane su na Vojnomedicinsku akademiju. Saobraćajna nezgoda se dogodila na Zrenjaninskom putu, u 22.49 sati, a dve lakše povređene osobe prevezene su na VMA.

Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici, i zbog povišenog pritiska.

Pacijent kome je bio amputiran prst uspešno operisan na VMA

Lekari VMA uspešno izveli operaciju replantacije prsta kod pacijenta sa teškom povredom šake.

U Urgentni centar Vojno-medicinske akademije svakodnevno se javljaju pacijenti iz Beograda, ali i iz cele Srbije.

Među hitnim slučajevima zabeleženim tokom jučerašnjeg popodneva, bio je i prijem mlađeg muškarca sa teškom povredom šake.

Kako je izjavio pukovnik, profesor dr Nebojša Marić, glavni dežurni hirurg Vojno-medicinske akademije, reč je o 27-godišnjem pacijentu iz unutrašnjosti zemlje, koji je zadobio amputaciju prsta leve šake tokom kućne radinosti, prilikom sečenja drva.

Pacijent je inicijalno zbrinut u lokalnoj zdravstvenoj ustanovi, a amputirani deo je adekvatno upakovan i transportovan zajedno sa njim na VMA, rekao je doktor Marić..

Istakao je da je zahvaljujući pravovremenom transportu i brzoj organizaciji tima plastičnih hirurga, kao i kompletne anesteziološke ekipe u jedinici hirurške intenzivne nege, pacijent odmah po prijemu upućen u operacionu salu i da je nakon više sati, operacija je uspešno izvedena.

Pacijent se, kako je rekao, trenutno nalazi u stabilnom postoperativnom toku, koji protiče očekivano.

Kurir.rs/Beta/RTS

