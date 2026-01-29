Slušaj vest

Beogradske ulice su ovog jutra prohodne a GSP ide normalno, po uobičajenom režimu za radni dan.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen, Printscreen/Naxi Kamere

AMSS: Povoljniji uslovi vožnje, zbog protesta vozača kamiona blokirani prelazi za teretna vozila

Vozače tokom dana očekuju povoljniji uslovi za vožnju, uz dnevne temperature oko 15 stepeni, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Zbog protesta vozača kamiona iz regiona blokirani su teretni granični prelazi Batrovci,Šid, Bogojevo, Bačka Palanka, Bezdan, Neštin, Horgoš, Kelebija, Bački Breg, Vrška Čuka, Gradina,Strezimirovci, Srpska Crnja, Vatin, Kaluđerovo, Đerdap i Preševo.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila kao i na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Foto: Naxi kamere printscreen

Odroni su i dalje učestali i prisutni su na većini pravaca koji prolaze kroz useke, a među frekventnijim su na Đerdapskoj magistrali duž Dunava, kao i na putevima koji vode dolinama Ibra, Drine i Morave. Poseban oprez savetuje se kroz Sićevačku, Drensku i Grdeličku klisuru, kao i na deonici od Užica ka Novoj Varoši, ali i na svim planinskim putevima.

Zbog opasnosti od odrona, vozači se pozivaju da smanje brzinu kod tunela, posebno na izlasku.

Moguća je mestimična poledica u jutarnjim i večernjim satima, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova,kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Kurir.rs/Naxi kamere

