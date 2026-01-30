Slušaj vest

Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće radove na redovnom ispiranju vodovodne mreže na opštinama Novi Beograd, Zemun i Surčin, od četvrtka, 29. januara 2026. godine, do utorka, 3. februara 2026. godine.

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u vremenu od 22.00 do 06.00 sati osetiće sledeći potrošači:

29/30.01.2026. godine – Blokovi 44, 45, 61, 62, 63, 64, kao i naselje Dr Ivana Ribara,

– Blokovi 44, 45, 61, 62, 63, 64, kao i naselje Dr Ivana Ribara, 01/02.02.2026. godine – Blokovi 1, 2, 3 7, 7a, 8, 8a, 9a, 11b, 11v, kao i deo rejona oivičen ulicama Kejom oslobođenja, Novogradskom i Zlatiborskom.

– Blokovi 1, 2, 3 7, 7a, 8, 8a, 9a, 11b, 11v, kao i deo rejona oivičen ulicama Kejom oslobođenja, Novogradskom i Zlatiborskom. 02/03.02.2026. godine – Naselja Surčin i Bežanijska kosa, mesna zajednica 3 i potez od naselja Surčin do raskrsnice za Bečmen i Jakovo.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Molimo potrošače da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku.

Zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumevanju. Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.