Slušaj vest

EDB Beograd za danas je planirala radove na elektromreži u delovima šest beogradskih opština.

Vračar 09:00 - 15:00

GENERALA HORVATOVIĆA: 35,

Zvezdara 09:00 - 16:00

MILANA RAKIĆA: 35,

Obrenovac 08:30 - 15:00

Naselje OBRENOVAC: NIKOLE TESLE: 36, Naselje RVATI: RVAĆANSKA: 76-102,51-61,

Mladenovac 08:00 - 18:00

Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): BRAĆE BADŽAK: 4,1-3, DEVET JUGOVIĆA: 42-44, KRALJA PETRA PRVOG: 40,15-21,25,29-31A,241, PRVOG MAJA: 9, SLAVKA MANOJLOVIĆA: 2-20,26,44A,13-23,29,33, SPASOJA PAVLOVIĆA: 1B, SRETENA LOMIĆA: BB,4-26,1-17, ŠUMADIJSKA: 10-22,9A-21,

Mladenovac 09:00 - 16:00

Naselje GRANICE: KOSMAJSKIH PARTIZANA: 6,10,14A,18,7-13,59, NOVA 1: 2,6-6A,9,13, VELIKE GRANICE: , Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): NIKOLE PAŠIĆA: 52,62,53,57, UČITELJSKA: 2-8,1-13A,47-53A,65-67,

Surčin 09:00 - 12:00

Naselje BEČMEN: GLAVNA: 26-48,52-64,19-53,

Lazarevac 08:00 - 14:00

Naseljeno mesto Strmovo-Baroševačko i naselejno mesto Mirosaljci.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradISKLJUČENJA U ŠEST BEOGRADSKIH OPŠTINA: Detaljan spisak - evo ko će sve danas biti bez struje
Screenshot 2025-09-15 120417.jpg
BeogradDETALJAN SPISAK: Danas isključenja struje na četiri beogradske opštine
screenshot-20240510-094333.jpg
BeogradISKLJUČENJA POČINJU U 9 SATI: Stanovnici ove 2 beogradske opštine danas će biti bez struje
screenshot-20240510-094341.jpg
BeogradDANAS BEZ STRUJE OVO NASELJE U BEOGRADU! Proverite da li ste na spisku
175794547717445382021732446188monteri-struja_foto-rina.jpeg