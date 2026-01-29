Slušaj vest

Maloletno dete je zaglavilo ruku u radijatoru u OŠ "Arčibald Rajs" na Karaburmi, a vatrogasci-spasioci su brzo intervenisali i oslobodili ga pre nego što je došlo do povreda.

Prema prvim informacijama, dojava o incidentu u Ulici Patrisa Lumumbe stigla je oko 16 časova. Maloletno lice je, dok je boravilo u učionici, zaglavilo ruku između radijatora i zida.

Na lice mesta odmah je upućena ekipa Vatrogasno-spasilačke jedinice Zvezdara, sa osam vatrogasaca i vozilom. Intervencija je trajala svega nekoliko minuta, a dete je oslobođeno posle 16 časova bez ikakvih povreda.