Beograd
SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA NOVOM BEOGRADU: Teško povređen pešak
Slušaj vest
U saobraćajnoj nezgodi koja se tokom protekle noći, u 23.46 sati, dogodila na uglu Bulevara Mihajla Pupina i Ulice Džona Kenedija na Novom Beogradu teško je povređen muškarac (46) kao pešak, rečeno je iz službe Hitne pomoći.
U Ulici Maksima Gorkog u 22.30 sati lakše je povređen muškarac (20), kao biciklista.
Tokom noći Hitna pomoć je imala ukupno 129 intervencija, od kojih su 22 bile na javnom mestu.
Za pomoć su najčešće zvali srčani bolesnici, astmatičari i hronični pacijenti.
Reaguj
Komentariši