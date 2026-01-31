Slušaj vest

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ saopštilo je da će u narednim danima biti izvedeni radovi i izmenjeni režimi saobraćaja na više lokacija u zemlji.

Dana 31. januara, od 8 do 16 časova biće zatvoren službeni prolaz između državnog puta IA reda br. 1 i paralelne rampe na petlji Beograd (200 m desno u smeru ka Beogradu, kao i na paralelnoj rampi smer Novi Sad – Beograd i Šid – Novi Sad).

U zoni radova u smeru Šid – Beograd zatvara se zaustavna traka, saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom, a u smeru Šid – Novi Sad i Novi Sad – Beograd zatvara se vozna traka, saobraćaj se odvija zaustavnom trakom.

Radovi će biti obezbeđeni propisanom saobraćajnom signalizacijom.

U noći između 2. i 3. februara od 22 do 1 čas na mostu Gazela (deo petlja Mostar – petlja Sava Centar, smer ka Šidu) vršiće se pregled segmenata dilatacije u preticajnoj traci, a saobraćaj će se odvijati voznom trakom.

Dana 2. i 3. februara od 8.30 časova na državnom putu IIA reda br. 161 (deo Bor – Crni Vrh) biće na snazi izmena režima zbog vangabaritnog transporta elise vetrogeneratora.

Saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, uz asistenciju saobraćajne policije.

Na svim naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji trenutno nema zadržavanja vozila.

„Putevi Srbije“ pozivaju sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu uslovima na putu.

