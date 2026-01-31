Slušaj vest

EDB Beograd za danas je planirala radove na elektromreži u delovima četiri beogradske opštine.

Spisak isključenja struje:

Stari grad 10:00 - 13:00

CARICE MILICE: 9-11, MARŠALA BIRJUZOVA: 44,56,37-37V/1,43,53, TOPLIČIN VENAC: 13-13,

Savski venac 09:00 - 14:00

DINARSKA: BB,5-7,2-14,1-3,9, DR MILUTINA IVKOVIĆA: bb,4, HUMSKA: 2, ZVEČANSKA: 10-14A,7-7,

Zemun 11:00 - 12:00

Naselje BATAJNICA: PUKOVNIKA MILENKA PAVLOVIĆA : 140-142,180,157A-159,175,

Lazarevac 09:00 - 10:00

Ulica Dula Karaklajića 21a,21b,21c,21d,21e,25,27, Voke Savić od 6-16 (lamela Boem).

Lazarevac 09:00 - 14:00

Zgrada Boem, benzinska stanica Lazarevac centar, vrtić u ulici Dula Karaklajića.

