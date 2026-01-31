Slušaj vest

Muškarac star 42 godine zadobio je lakše povrede kao pešak u saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila na Altini, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Nezgoda se dogodila na uglu Ulice Ljiljane Krstić i Ugrinovačkog puta, a povređeni muškarac prevezen je u Zemunsku bolnicu.

Ekipe Hitne službe tokom noći su intervenisale 129 puta, od čega je 12 intervencija bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, astmatičari i onkološki pacijenti.

