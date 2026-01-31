Slušaj vest

Umesto tišine i pozdrava na brzinu, hodnikom jedne zgrade na Novom Beogradu zavladali su muzika, smeh i dobra atmosfera. Stanari su dan nakon Savindana doneli hranu i piće, pozvali klavijaturistu i pretvorili zajednički prostor u improvizovanu žurku!

Stanari su se smejali, pevali i plesali, jedna stanarka objavila je delić atmosfere na društvenim mrežama, a korisnici su uživali u kadrovima.

- Slava dan drugi, kućni savet na malo drugačiji način - navodi se u opisu video snimka koji je objavljen na Tiktoku.

Snimak je oduševio mnoge, čak su se pojedini raspitivali da li se slučajno prodaje neki stan u toj zgradi.

- Ostalo hrane. Ostalo pića. Ostala i dobra energija. Pa smo nastavili, što bi se reklo, materijala ima. Ko zna šta će nam sledeće godine pasti na pamet - dodaje se u opisu.

Na snimku su komšije uglas pevale brojne hitnove među kojima su "Kad zamirišu jorgovani", "Mi se volimo"...

Kažu već tri godine vlada sloga, što je zaista retkost u današnje vreme.

- Ovo je divno videti da se ovako komšije slažu, uživala bih u ovom komšiluku. Mojim komšijama sve živo smeta i muzika i dečija kolica i deca.... - navodi se u jednom od komentara.

Snimak je mnogima ulepšao dan.

- Ovaj ulaz je uvek imao nešto posebno, a to su stanari. Legendarna zgrada sa svim komšijama raznih profesija, a svi složni. Ponosna sam na sve njih. Uvek ovakvi da budete, da sloga i druženje uvek pobede - napisala je jedna korisnica Tiktoka u komentarima.