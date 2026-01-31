U ulici Džordža Vašingtona oko 13.30 je došlo do urušavanja stare napuštene kuće i skele koja je bila na njoj, usled čega je pričinjena velika materijalna šteta.
Dramatične scene
URUŠILA SE STARA KUĆA I SKELA U CENTRU BEOGRADA: Hitna pomoć, vatrogasci i policija u Ulici Džorža Vašingtona (FOTO)
Slušaj vest
Za sada nema informacija o povređenima.
U obrušavanju kuće su oštećena četiri parkirana vozila, a saobraćaj je obustavljen od Bajlonijeve pijace ka gradu.
Na mesto incidenta odmah su upućene hitne službe, uključujući policiju, vatrogasce, koje trenutno obezbeđuju područje.
Urušila se kuća u Ulici Džorža Vašingtona Foto: Kurir
Vidi galeriju
U toku je pregled objekta, a tu su i saobraćajci kako bi se uklonila ostala parkirana vozila.
Procena ukupne materijalne štete se tek očekuje.
Uzrok urušavanja za sada nije poznat, a nadležne institucije će sprovesti uviđaj kako bi se utvrdilo kako je do incidenta došlo.
Reaguj
Komentariši