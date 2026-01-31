Slušaj vest

Za sada nema informacija o povređenima.

U obrušavanju kuće su oštećena četiri parkirana vozila, a saobraćaj je obustavljen od Bajlonijeve pijace ka gradu.

Na mesto incidenta odmah su upućene hitne službe, uključujući policiju, vatrogasce, koje trenutno obezbeđuju područje.

Urušila se kuća u Ulici Džorža Vašingtona Foto: Kurir

U toku je pregled objekta, a tu su i saobraćajci kako bi se uklonila ostala parkirana vozila.

Procena ukupne materijalne štete se tek očekuje.

Uzrok urušavanja za sada nije poznat, a nadležne institucije će sprovesti uviđaj kako bi se utvrdilo kako je do incidenta došlo.

