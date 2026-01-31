Slušaj vest

Oko 13.30 u Ulici Džordža Vašingtona 20 obrušio se deo napuštene kuće i deo građevinske skele koja je bila naslonjena na tu kuću.

Kako saznajemo, oštećena su četiri parkirana vozila, a prizori sa lica mesta su dramatični.

1/15 Vidi galeriju Urušila se kuća u Ulici Džorža Vašingtona Foto: Kurir

Obustavljen je saobraćaj od Bajlonijeve pijace ga gradu.

Obaveštena je Elektrodistribucija, Komunalna milicija i građevinska inspekcija.