Oko 13.30 u Ulici Džordža Vašingtona 20 obrušio se deo napuštene kuće i deo građevinske skele koja je bila naslonjena na tu kuću.

Kako saznajemo, oštećena su četiri parkirana vozila, a prizori sa lica mesta su dramatični.

Urušila se kuća u Ulici Džorža Vašingtona Foto: Kurir

Obustavljen je saobraćaj od Bajlonijeve pijace ga gradu.

Obaveštena je Elektrodistribucija, Komunalna milicija i građevinska inspekcija.

Na licu mesta su vatrogasci, u toku je pregled objekta, a tu su i saobraćajci kako bi se sklonila ostala parkirana vozila.

