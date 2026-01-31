Beograd
PRVE FOTOGRAFIJE SA MESTA OBRUŠAVANJA KUĆE U DŽORDŽA VAŠINGTONA: Vatrogasci na terenu, u toku pregled objekta (FOTO)
Oko 13.30 u Ulici Džordža Vašingtona 20 obrušio se deo napuštene kuće i deo građevinske skele koja je bila naslonjena na tu kuću.
Kako saznajemo, oštećena su četiri parkirana vozila, a prizori sa lica mesta su dramatični.
Urušila se kuća u Ulici Džorža Vašingtona Foto: Kurir
Obustavljen je saobraćaj od Bajlonijeve pijace ga gradu.
Obaveštena je Elektrodistribucija, Komunalna milicija i građevinska inspekcija.
Na licu mesta su vatrogasci, u toku je pregled objekta, a tu su i saobraćajci kako bi se sklonila ostala parkirana vozila.
