Beograd
KAKVA JE TRNUTNA SITUACIJA NA MESTU OBRUŠAVANJA KUĆE U DŽORDŽA VAŠINGTONA Sve službe bezbednosti na terenu, saobraćaj i dalje onemogućen VIDEO
Oko 13.30 u Ulici Džordža Vašingtona 20 obrušio se deo napuštene kuće i deo građevinske skele koja je bila naslonjena na tu kuću.
Tom prilikom oštećena su četiri parkirana vozila, ali na svu sreću niko nije povređen.
Ulica Džordža Vašingtona Foto: Kurir/I.Č.
Prema poslednjim informacijama i dalje traje raščišćavanje na ovom delu grada. a saobraćaj od ugla Bulevara despota Stefana i Džordža Vašingtona ka Bajloni pijaci ne ide.
Policija, vatrigasci i raspoložive gradske službe sve vreme dežuraju na licu mesta.
