Oko 13.30 u Ulici Džordža Vašingtona 20 obrušio se deo napuštene kuće i deo građevinske skele koja je bila naslonjena na tu kuću.

Sruštena zgrada u ulici Džordža Vašingtona Izvor: Kurir

Tom prilikom oštećena su četiri parkirana vozila, ali na svu sreću niko nije povređen.

Ulica Džordža Vašingtona Foto: Kurir/I.Č.

Prema poslednjim informacijama i dalje traje raščišćavanje na ovom delu grada. a saobraćaj od ugla Bulevara despota Stefana i Džordža Vašingtona ka Bajloni pijaci ne ide.

Policija, vatrigasci i raspoložive gradske službe sve vreme dežuraju na licu mesta.

