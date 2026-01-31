Beograd
PROPAO LIFT NA NOVOM BEOGRADU DOK JE MUŠKARAC BIO U NJEMU Sa teškim povredama hitno prebačen u bolnicu, stanari opisali šta su zatekli
Stariji muškarac zadobio je teže povrede u subotu oko 17 časova kad je propao lift u zgradi u Ulici Ivana Ribara na Novom Beogradu.
Kako se nezvanično saznaje, lift je počeo da propada na višim spratovima, a onda se naglo zaustavio između prvog sprata i prizemlja.
U liftu se nalazio jedan od stanara, star 73 godine, koji je tom prilikom navodno slomio kuk.
Stanari su čuli buku i vapaje nakon čega su uspeli da otvore vrata lifta i izvuku povređenog komšiju napolje.
Hitna pomoć ga je prevezla u KBC Bežanijska kosa gde su mu konstatovane teže povrede.
