IZBIO POŽAR NA PALILULI: Vatrena stihija u napuštenom objektu, vatrogasne ekipe na terenu
U Paliluli je večeras izbio požar u napuštenom objektu u ulici Ljube Didića, a vatrogasci su intervenisali na prvom spratu i krovu površine ukupno 80 metara kvadratnih.
Naime, u 20:39 časova primljena je dojava da u ulici Ljube Didića na Paliluli gori napušteni objekat. Dolaskom na lice mesta ustanovljeno je da na prvom spratu površine 150 metara kvadratnih gori soba.
Takođe, požarom je zahvaćen i krov.
U toku je gašenje i pretraga objekta.
