Beogradska Hitna pomoć noćas je intervenisala 108 puta, neuobičajeno malo za vikend, a nije bilo ni poziva zbog saobraćajnih nezgoda, rečeno je u ovoj službi.
Služba Hitne pomoći je intervenisala 13 puta na javnim mestima. Uglavnom su pozivi stizali zbog hroničnih zdravstvenih problema starijih sugrađana, usled gušenja u grudima i visokog pritiska.
Bilo je i više intervencija zbog alkoholisanosti građana, ali i korišćenja marihuane, pri čemu su pomoć tražila i maloletna lica, upozoravaju iz Hitne pomoći.
Kurir.rs/Beta
