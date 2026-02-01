Slušaj vest

Služba Hitne pomoći je intervenisala 13 puta na javnim mestima. Uglavnom su pozivi stizali zbog hroničnih zdravstvenih problema starijih sugrađana, usled gušenja u grudima i visokog pritiska.

Bilo je i više intervencija zbog alkoholisanosti građana, ali i korišćenja marihuane, pri čemu su pomoć tražila i maloletna lica, upozoravaju iz Hitne pomoći.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteBeogradIZBIO POŽAR NA PALILULI: Vatrena stihija u napuštenom objektu, vatrogasne ekipe na terenu
whatsapp-image-20240817-at-8.21.32-pm-2.jpg
BeogradPROPAO LIFT NA NOVOM BEOGRADU DOK JE MUŠKARAC BIO U NJEMU Sa teškim povredama hitno prebačen u bolnicu, stanari opisali šta su zatekli
hitna pomoć ambulanta noć
BeogradKAKVA JE TRNUTNA SITUACIJA NA MESTU OBRUŠAVANJA KUĆE U DŽORDŽA VAŠINGTONA Sve službe bezbednosti na terenu, saobraćaj i dalje onemogućen VIDEO
WhatsApp Image 2026-01-31 at 6.45.31 PM.jpeg
BeogradNAJNOVIJE INFORMACIJE SA MESTA GDE SE URUŠILA KUĆA U BEOGRADU: Načelnik Sektora za vanredne situacije otkrio šta su rekli svedoci - Sve obazrivo pretražujemo
Luka Čaušić urušila se kuća u Beogradu
BeogradNEMA POVREĐENIH U OBRUŠAVANJU KUĆE U DŽORDŽA VAŠINGTONA: Oštećena parkirana vozila
Ulici Džordža Vašingtona srušena zgrada