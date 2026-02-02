Slušaj vest

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zemun, u ponedeljak, 2. februara 2026. godine, od 9 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u bloku oivičenom ulicama: Ugrinovačkom, Svetotrojičinom, Dobanovačkom i Novogradskom.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

