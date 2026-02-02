Slušaj vest

Spisak isključenja struje

Obrenovac

09:00 - 17:00 Naselje Stubline: DORĆOLA: 158,168,172,176,161-167A,171-179,261, STUBLINE: 175, Naselje TRSTENICA: AŠKOVIĆA KRAJ: 52A-54A,66A,69A, DUBRAVE: 95, GORNjI KRAJ: 38,50,72,78-82,86-94A,100-102,110-112,116-120,126-132B,140,174,9,53-55A,69,73-73A,81-93,97A-103,107-109A,113-117,121-123A,131-133A,137,227, JARUGA: 76, JEVTIĆA KRAJ: 86B,75,81B, KALINČEVIĆA KRAJ: 26-30,144B,25-25B, KARIĆA KRAJ: 0,42A,56-58A,64-66,134A,150,65,109,127A, KOD DOMA: 26-30,46,134,186A,194,21C,27-29,37-37,127,135-137B,149,187-189,195,203, KOD ŠKOLE: 140A,37,133, MOJSILOVIĆA KRAJ: 4A-18,22-22A,26,1-5,9,13-19A,23-25, PREKO BARE: 0,24,28A-28B,32,36A-42,52-54A,58-60,66A-66C,7,19A,23A-27B,33-39G,43-49,53-61, SUVODANj: 0,200B-200C,197-197C,205,209, TANjA: 124,130,152G,182-190,194,200-202,25,125,159,181-181A,185-193,199A-201A, TRSTENICA NEMA NAZIV: 70,200,69-71,75,183,201, VIĆENTIĆA KRAJ: 126-128,127A, ŽIVANOVIĆA KRAJ: 186A,169,

