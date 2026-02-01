Slušaj vest

Policija je uhapsila muškarca N. J. (34), zbog sumnje da je uzrokovao incident u jednom kafiću u Zemunu, prilikom čega je napao i jednu devojku. .

Prema navodima, nakon svađe sa devojkom, nasilnik je u vidno alkoholisanom stanju divljao po lokakalu i tom prilikom lomio inventar uz pretnje devojci V. M. da će je likvidirati.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a protiv njega će biti pokrenuta krivična prijava za nasilništvo i ugrožavanje sigurnosti.

Kurir.rs/Informer

