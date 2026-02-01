"Osmica" već prodefilovala Beogradom! Tramvaj vozio putnike od Banjice do Karaburme
Nova tramvajska linija broj osam danas je počela sa radom u Beogradu.
Linija broj osam će povezivati Omladinski stadion i Banjicu, prolazeći kroz uži centar grada i povezujući značajne tačke beogradskog saobraćajnog sistema. Linija će imati 24 stajališta, a dužina trase po smeru iznosi oko 10 kilometara.
Linija će polaziti sa terminusa Omladinski stadion, nastavljati ulicama Mije Kovačevića i Ruzveltovom, gde kod Vukovog spomenika ulazi u Bulevar kralja Aleksandra, prolazi pored Pravnog fakulteta i Tašmajdana, a zatim nastavlja Resavskom ulicom i Nemanjinom ulicom, preko Slavije i Bulevara oslobođenja, Autokomande, pa dalje ulicama Vojvode Stepe, Bebelovom i Baštovanskom, do okretnice na Banjici.
Ovog jutra na beogradskim ulicama javni gradski saobraćaj se odvija bez zastoja, po redu voženje za vikend. Kako je saopšteno, na ulicama je ukupno 874 vozila javnog prevoza.
Šest tramvaja će saobraćati na ovoj liniji, a iz sekretarijata za javni prevoz naglašavaju da je, zahvaljujući nabavci novih tramvaja omogućeno da se uvede ova nova linija u sistem javnog gradskog prevoza. Oni kažu da je vozni park gradskog saobraćajnog prevoza bogatiji za 15 novih tramvaja pomenute firme, od kojih je 12 već uključeno u redovan saobraćaj, čime se stvaraju uslovi za unapređenje mreže tramvajskih linija.