Sva vozila gradskog prevoza u Beogradu krenula su jutros na vreme i po redovnom redu vožnje, ali zbog leda na kolovozu nekoliko linija saobraća izmenjenom trasom, saopšteno je iz Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP).

Leda na kolovozu ima u Vizantijskoj ulici u Velikom Mokrom Lugu, zbog čega je preusmeren autobus na liniji 38, kao i u Ulici Koste Nađa, zbog čega su preusmerene linije autobusa 20, 27, 74 i 79, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Na ulicama je od jutros ukupno 1.485 vozila GSP-a, od čega 118 tramvaja, 77 trolejbusa i 1.290 autobusa.