U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas oko ponoći u Sremčici, povređen je dečak (16), saopšteno je u beogradskoj Hitnoj pomoći.

Dečaku je polomljena ruka i prevezen je u Institut za majku i dete.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, maloletnici su se navodno trkali automobilima?!  

Noć je bila relativno mirna, lekarske ekipe su intervenisale 90 puta, a od toga je 13 intervencija bilo na javnim mestima, preneo je RTS. Sužbi Hitne pomoći su se često obraćali hronični pacijenti zbog bolova u grudima i povišenog pritiska.

Kurir.rs/Beta

