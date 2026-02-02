Dečaku je polomljena ruka i prevezen je u Institut za majku i dete.
DEČAK (16) POVREĐEN U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI U SREMČICI: Beograđane mučio pritisak i bolovi u grudima
U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas oko ponoći u Sremčici, povređen je dečak (16), saopšteno je u beogradskoj Hitnoj pomoći.
Dečaku je polomljena ruka i prevezen je u Institut za majku i dete.
Prema prvim i nezvaničnim informacijama, maloletnici su se navodno trkali automobilima?!
Noć je bila relativno mirna, lekarske ekipe su intervenisale 90 puta, a od toga je 13 intervencija bilo na javnim mestima, preneo je RTS. Sužbi Hitne pomoći su se često obraćali hronični pacijenti zbog bolova u grudima i povišenog pritiska.
