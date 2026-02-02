Slušaj vest

31.1 u samom centru Beograda - u ulici Džordža Vašingtona srušio se stari, napušteni objekat, pri čemu je uništeno više parkiranih automobila.

Povređenih, srećom, nije bilo, a više informacija, za jutarnji program Kurir televizije, sa terena donela nam je naša novinarka Ines Grk.

- Ekipa jutarnjeg programa Kurir televizije nalazi se u Ulici Džordža Vašingtona, dva dana nakon urušavanja stare, trošne dvospratnice. Kako saznajemo, do urušavanja je došlo u subotu oko 14 časova. U tom trenutku ispod objekta bilo je parkirano nekoliko automobila. Najmanje četiri vozila su potpuno uništena - rekla je Ines i dodala:

- Na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije i Hitne pomoći kako bi proverili da li ima povređenih. Prema zvaničnim informacijama, povređenih nije bilo. Objekat je i dalje pod nadzorom policije, istraga je u toku, a evo šta građani kažu:

Nema povređenih

- Već dve, tri godine ovde stoji ruina. Dobro je da niko nije stradao - za Kurir televiziju rekao je očevidac.

Foto: Kurir Televizija

- Prošla sam i videla policijska kola i kamione, a tek kasnije sam čula vest da se zgrada srušila - za jutarnji program Kurir televizije izjavio je svedok.

"Plac i kuće kupile američke firme"

Foto: Kurir Televizija

- Pravo je čudo da niko nije stradao, jer ovde stalno prolaze komšije, idu u nabavku, šetaju pse. Postoji priča da su plac i kuće kupile neke američke firme, ali to je bilo pre više godina. Zapravo, ne znamo ko je vlasnik placa niti ko je odgovoran za ove polurušene objekte. I ova četkarska radnja je pred urušavanjem. Postoji akcija opštine da se zgrade uređuju i popravljaju na godišnjem nivou, što je dobra inicijativa, ali i dalje ima mnogo nerešenih pitanja u vezi sa ovakvim placevima i objektima - objasnio je očevidac.

Ko nosi odgovovornost za urušavanje zgrade u ulici Džordža Vašingtona? Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs