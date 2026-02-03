Slušaj vest

Podsetimo, u ulici Džordža Vašingtona, u subotu oko 13.30 je došlo do urušavanja stare napuštene kuće i skele koja je bila na njoj, usled čega je pričinjena velika materijalna šteta.

Više o ovom događaju koji je zadesio grad Beograd, za Kurir televiziju, govorili su Dejana Petić Šobot, stručnjak za osiguranje, Bojan Jagodić, zamenik komandanta vatrogasno-spasilačke brigade Beograd i Boža Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti.

"Parking mesto nije smelo da bude korišćeno"

Kako Boža Spasić tvrdi zaposleni su, iz Parking servisa, njegovom sinu rekli da im "ne pada na pamet" da vozila voze na parking kod Starog sajmišta.

- Moj sin Srđan Spasić stanuje oko 150 metara niže i ima uplaćenu mesečnu parking-kartu po gradu. Kada se uplati mesečna karta, u okviru jedne zone može se parkirati na slobodnim mestima. On to redovno plaća i već duže vreme se parkirao na toj lokaciji, uvek kada bi bilo slobodnog mesta. Dakle, radi se o legalnom parking-mestu, iako po mojoj proceni ono zapravo nije smelo da bude korišćeno, upravo zbog objekta koji se nalazio neposredno ispred tog mesta - rekao je Boža i dodao:

Boža Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti Foto: Kurir Televizija

"Neko će morati da nadoknadi štetu"

- Ono što je posebno interesantno jeste da su ga tog dana, oko 13 časova, kada je došlo do urušavanja kuće, pozvali iz policije i rekli mu da dođe na lice mesta, jer je objekat pao na njegov automobil. Auto je u potpunosti uništen - reč je o Fiat Puntu na koji se sručilo sve što je moglo, pa čak i skela. Izvršen je uviđaj, a na licu mesta bio je i policijski inspektor iz opštine Palilula ili nadležne policijske stanice. Međutim, kasnije je policajac koji je vodio istragu obećavao da će ta vozila biti odvezena, ali su iz Parking servisa, kako je moj sin lično čuo u razgovoru, rekli da im "ne pada na pamet" da vozila voze na parking kod Starog sajmišta, već da će eventualno doći samo da ih pomere pet metara levo ili desno.

Pomoć stigla za 5 minuta

Kako Bojan ističe, kada su stigle prve ekipe na lice mesta, zatekli su veoma ozbiljan izazov.

- Operativni centar Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd je u 13.37 časova dobio je dojavu da je došlo do rušenja zgrade u Džordža Vašingtona 20. Već u 13.42 časa, za svega pet minuta, prve ekipe su stigle na lice mesta. Ono što su zatekli bio je veoma ozbiljan izazov. Skela koja se nalazila na zgradi pala je na visokonaponsku tramvajsku mrežu, što je značajno usporilo čitavu intervenciju i predstavljalo prvi veliki bezbednosni problem - rekao je Bojan i dodao:

Bojan Jagodić, zamenik komandanta vatrogasno-spasilačke brigade Beograd Foto: Kurir Televizija

Rezultati detaljne pretrage terena

U trenutku rušenja zida na deo zgrade, nismo mogli sa sigurnošću da znamo da li je neko prolazio tim delom ulice, rekao je Bojan.

- Dobili smo informaciju da su se u objektu nalazile dve osobe, ali smo, na osnovu izjava stanara koji žive u okolini, potvrdili da su se u trenutku urušavanja zaista nalazile samo te dve osobe i da su one uspele da izađu. Problem je predstavljao zid koji se srušio - deo zgrade pao je na četiri parkirana automobila i na trotoar. U tom trenutku nismo mogli sa sigurnošću da znamo da li je neko prolazio tim delom ulice. S obzirom na veliku količinu šuta koji se obrušio, prvo smo izvršili detaljnu pretragu terena pomoću specijalizovanih uređaja kako bismo utvrdili da li se neko nalazi ispod ruševina. Rezultati su pokazali da ispod ruševina nema povređenih niti zatrpanih osoba.

Šta se dešava ako vozilo nema kasko osiguranje?

Kako je Dejana Petić Šobot istakla, oštećenima je dovoljno da prijave štetu i u roku od 15 dana biće im isplaćena naknada štete.

- Sva odgovornost je na vlasniku objekta, odnosno na fizičkom licu koje je vlasnik zgrade. Kada je reč o vozilima koja su pretrpela štetu, odnosno totalnu štetu, ukoliko su vlasnici imali kasko osiguranje, oni nemaju nikakav problem. Dovoljno je da prijave štetu, a dokumentacija i postupanje državnih službi su sasvim dovoljni da osiguravajuća kuća, u zakonskom roku od 15 dana, isplati naknadu štete. U tom slučaju nema spora i šteta se isplaćuje bez odlaganja - rekla je Dejana i dodala:

Dejana Petić Šobot, stručnjak za osiguranje Foto: Kurir Televizija

Razlika između lične i profesionalne odgovornosti

U slučaju posedovanja samo obaveznog osiguranja govorimo o odgovornosti vlasnika zakozvane "opasne stvari", istakla je Dejana.

- Međutim, postavlja se pitanje šta se dešava ukoliko vozilo nema kasko osiguranje, već samo obavezno osiguranje. U tom slučaju govorimo o odgovornosti vlasnika takozvane „opasne stvari“. Vlasnik opasne stvari, u ovom slučaju objekta, odgovoran je za svu štetu koju ta stvar, svojim delovanjem ili propuštanjem, prouzrokuje trećim licima, bilo da je reč o ljudima ili materijalnoj šteti, kao što su vozila. Kada govorimo o odgovornosti, uvek razlikujemo ličnu i profesionalnu odgovornost. U ovom slučaju postoji lična odgovornost vlasnika objekta, koji je svojim činjenjem ili nečinjenjem, odnosno neodržavanjem objekta, prouzrokovao štetu trećim licima - konkretno na vozilima.

Stručnjaci analizirali oštećenje nastalo tokom urušavanja zgrade u Beogradu Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs