Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Surčin, u utorak, 3. februara, od 9 do 19 časova bez vode ostati potrošači u bloku oivičenom saobraćajnicama: Vojvođanskom, Putem za Aerodrom Beograd, Sterijinom i Diane Budisavljević.

Takođe, zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zvezdara, u utorak, 3. februara, od 9 do 18 časova bez vode će ostati potrošači u Ulici Ljube Tadića.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/11-00-11, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.