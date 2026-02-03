Slušaj vest

Tokom izvođenja radova na izgradnji sekundarnog vodovoda i potisnog cevovoda fekalne kanalizacije u Ulici Trg Zorana Đinđića (Surčin) – faze 3A i 3B, od 3. do 21. februara doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi u ovim fazama podrazumevaju zauzeće desne saobraćajne trake Ulice Trg Zorana Đinđića (gledano u smeru ka centru Surčina), na delu od zone raskrsnice sa Đačkom ulicom do zone raskrsnice sa Galovačkom ulicom, zbog čega će vozila javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

– linija 602 će u smeru ka SRC-u „Surčin” saobraćati ulicama Vinogradskom, Mite Uče, Vojvođanskom i dalje redovno, dok će se u smeru ka Novom Beogradu saobraćati redovno;
– linija 610E će u smeru ka Jakovu saobraćati trasom podlinije 610Ea preko petlje „Jakovo”, dok će se u smeru ka Novom Beogradu saobraćati redovno.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeograd"PRAVO JE ČUDO DA NIKO NIJE STRADAO!" Očevici za Kurir o urušenoj zgradi u Džordža Vašingtona: Postoji priča da su taj plac kupile neke američke firme
WhatsApp Image 2026-01-31 at 15.28.22.jpeg
Beograd"Osmica" već prodefilovala Beogradom! Tramvaj vozio putnike od Banjice do Karaburme
whatsapp-image-20230125-at-11.13.09-am.jpg
BeogradŠOK-SLIKA OVE TERASE DIGLA BEOGRAD NA NOGE: Pogledajte šta on drži?! "Kupiš kvadrat od 3.000 evra, a u komšiluku ti se legu pacovi" (FOTO)
screenshot-20240818-212044.jpg
BeogradPROPAO LIFT NA NOVOM BEOGRADU DOK JE MUŠKARAC BIO U NJEMU Sa teškim povredama hitno prebačen u bolnicu, stanari opisali šta su zatekli
hitna pomoć ambulanta noć