Tokom izvođenja radova na izgradnji sekundarnog vodovoda i potisnog cevovoda fekalne kanalizacije u Ulici Trg Zorana Đinđića (Surčin) – faze 3A i 3B, od 3. do 21. februara doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi u ovim fazama podrazumevaju zauzeće desne saobraćajne trake Ulice Trg Zorana Đinđića (gledano u smeru ka centru Surčina), na delu od zone raskrsnice sa Đačkom ulicom do zone raskrsnice sa Galovačkom ulicom, zbog čega će vozila javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

– linija 602 će u smeru ka SRC-u „Surčin” saobraćati ulicama Vinogradskom, Mite Uče, Vojvođanskom i dalje redovno, dok će se u smeru ka Novom Beogradu saobraćati redovno;

– linija 610E će u smeru ka Jakovu saobraćati trasom podlinije 610Ea preko petlje „Jakovo”, dok će se u smeru ka Novom Beogradu saobraćati redovno.