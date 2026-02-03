Besplatna radionica „Srce srcu” održaće se u subotu, 7. februara.
„Srce srcu”
BESPLATNA LIKOVNA RADIONICA ZA DECU NA ČUKARICI: Sjajna zabava za klince u subotu pre podne
Slušaj vest
Besplatna radionica „Srce srcu” održaće se u subotu, 7. februara, u Kulturnom centru „Čukarica”. Radionica je namenjena deci uzrasta od pet do deset godina i biće realizovana u terminu od 11 do 13 časova.
Voditeljka radionice Vesna Šivert pokazaće polaznicima kako uz malo mašte, kolaž papira, kartona, stikera, lepka i drugih materijala mogu napraviti originalne ukrase i suvenire u obliku srca, koje će pokloniti najdražoj osobi.
Zainteresovani se mogu prijaviti na broj telefona 011/3552-678.
Kurir.rs/Beograd.rs
Reaguj
Komentariši