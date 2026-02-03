I kućicu su im napravili ali se brinu jer je vreme jako hladno pa kažu da bi bilo lepo da budu udomljeni i sklonjeni sa ulice, posebno na ovako niskim temperaturama.
Beograd
KOMŠIJE IZ NASELJA DUDOVI BRINU O 4 ŠTENETA SA ULICE: Napravili im kućicu, svi ih hrane, ali kažu: Bilo bi lepo da h neko udomi (VIDEO)
Slušaj vest
Četiri šteneta i njihova majka, koji su već mesec dana u obrenovačkom naselju Dudovi, prepušteni su sami sebi, a ljudi koji žive u blizini trude se da ih bar nahrane.
Redovno im donose hranu i vodu.
Foto: RTV Mag Youtube printscreen
I kućicu su im napravili ali se brinu jer je vreme jako hladno pa kažu da bi bilo lepo da ih neko udomi i skloni sa ulice, posebno na ovako niskim temperaturama.
- Grehota je da ovako ostanu, nisam prilazila zbog mame, nije dala - kaže jedna komšinica. Stavili su im slamu, prostirke, da bebama bude toplo.
Kurir.rs/Youtube RTV Mag
Reaguj
Komentariši