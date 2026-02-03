Slušaj vest

Četiri šteneta i njihova majka, koji su već mesec dana u obrenovačkom naselju Dudovi, prepušteni su sami sebi, a ljudi koji žive u blizini trude se da ih bar nahrane.

Redovno im donose hranu i vodu.

Screenshot 2026-02-02 135533.png
Foto: RTV Mag Youtube printscreen

I kućicu su im napravili ali se brinu jer je vreme jako hladno pa kažu da bi bilo lepo da ih neko udomi i skloni sa ulice, posebno na ovako niskim temperaturama.  

- Grehota je da ovako ostanu, nisam prilazila zbog mame, nije dala - kaže jedna komšinica. Stavili su im slamu, prostirke, da bebama bude toplo. 

Kurir.rs/Youtube RTV Mag

