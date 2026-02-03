Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju Moto-puta M11 u zoni međumesnog autobuskog stajališta „ Autokomanda ” (smer ka Nišu), od 3. do 25. februara doći će do promena u radu linija u prigradskom prevozu, saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz.

Tokom izvođenja radova doći će do zauzeća krajnje desne saobraćajne trake i trotoara na Moto-putu M11 u zoni međumesnog autobuskog stajališta „Autokomanda” (smer ka Nišu), u dužini od 50 metara, odnosno na delu između izlazne rampe koja vodi sa Moto-puta M11 prema Trgu oslobođenja (smer prema Banjici) i izlazne rampe koja vodi sa Moto-puta M11 ka Trgu Slavija (smer prema gradu), zbog čega se privremeno ukida predmetno stajalište, dok će vozila sa prigradskih linija u smeru prema Sopotu i Mladenovcu koristiti stajalište „Franše d’Eperea”, koje u redovnom režimu koriste linije 17, 18, 38L, 46, 55 i 70.