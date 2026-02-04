Slušaj vest

Radovi podrazumevaju zauzeće krajnje desne saobraćajne trake i trotoara u Ulici Tošin bunar, od Žorža Matea 82 metra ka Moto-putu M11, dela leve kolovozne trake i trotoara u Ulici dr Žorža Matea, od Ulice Tošin bunar do skretanja za SRC „11. april”, gledano ka Ulici Marije Bursać, kao i desne kolovozne trake auto-puta za Zagreb od Dr Žorža Matea do kućnog broja 4 u smeru ka kružnom toku kod Ulice partizanske avijacije.

Tokom izvođenja radova, ulice Dr Žorža Matea i Auto-put za Zagreb će biti jednosmerni u smeru ka Bežanijskoj kosi, zbog čega će vozila javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

– linije 74, 75, 708 i 72N će u smeru ka Bežanijskoj kosi saobraćati na redovnoj trasi, dok će u smeru ka gradu saobraćati na trasi: Partizanske avijacije – silazna rampa na Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) iz Ulice partizanske avijacije (smer ka Nišu) – Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) – silazna rampa sa Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) na Ulicu Tošin bunar – Tošin bunar – Bulevar Zorana Đinđića i dalje na redovnim trasama;

– linija 76 će u smeru ka Bežanijskoj kosi saobraćati na redovnoj trasi do stajališta „Hotel Nacional”, odakle će saobraćati do Ulice partizanske avijacije, dalje nadvožnjakom preko Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića), Ulicom auto-put za Zagreb do Dr Žorža Matea i dalje na redovnoj trasi, dok će u smeru ka gradu saobraćati na trasi: Partizanske avijacije – silazna rampa na Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) iz Partizanske avijacije (smer ka Nišu) – Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) – silazna rampa sa Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) na Ulicu Tošin bunar – Tošin bunar – Bulevar Zorana Đinđića i dalje na redovnim trasama.

I dalje neće funkcionisati stajalište „Studentski grad” (#1118, smer ka Moto-putu M11) za linije 45, 70, 72, 82 i 603N, kao i stajalište „SC 11. april” (#1184, smer ka Tošinom bunaru) za liniju 77, a ukida se i stajalište „SC 11. april” (#1183, smer ka Moto-putu M11) za linije 74, 75, 76, 77, 708 i 72N.

I dalje će funkcionisati privremeno stajališta „SC 11. april 1” (#4160, smer ka Tošinom bunaru) u Ulici dr Žorža Matea, neposredno ispred pešačkog prelaza u zoni raskrsnice Dr Žorža Matea i Partizanske avijacije za liniju 77, navodi se u saopštenju.