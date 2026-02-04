Slušaj vest

Turistička organizacija Beograda je pod svojim okriljem ponovo okupila vodeće predstavnike turističke privrede Srbije i destinacije, a od 5. do 7. februara predstaviće ukupnu turističku ponudu naše zemlje na sajmu EMITT u Istanbulu.

Direktor TOB-a Miodrag Popović je rekao da je, osim činjenice da nastupamo na jednom od najznačajnijih turističkih tržišta za našu zemlju, učešće na sajmu u Turskoj prilika i za osvajanje novih tržišta.

Sajam EMITT u Istanbulu jedan je od najznačajnijih, a turisti iz Turske su i 2025. godine zabeležili novi rekord sa 211.347 dolazaka, što je povećanje od osam odsto, kao i 479.804 noćenja, što je za 10 odsto više nego prethodne godine.

– Sajam u Istanbulu biće i prilika da nastavimo započete dogovore koje smo nedavno započeli na našoj promociji u Izmiru, gradu od skoro sedam miliona stanovnika, ali i da otvorimo novi put na istok, pre svega prema Azerbejdžanu i Kazahstanu, kao što smo prošle godine to učinili sa Gruzijom. To bi nam omogućilo da ove godine zabeležimo značajno bolje rezultate u odnosu na prethodnu – dodao je Popović.