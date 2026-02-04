Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

  • Lazarevac, Kulturni centar 10-16 časova
  • Kostolac, Kop "Drmno" 9-14 časova
  • Novi Beograd, JKP Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd" 9-13 časova
  • Petrovac, Crveni krst 9-14 časova
  • Šabac, Kulturni centar 9-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradUKIDA SE OVO STAJALIŠTE NA AUTOKOMANDI: Ali samo dok traju radovi, od danas pa do 25. februara
IMG_20260129_154638.jpg
Beograd"NEKO ĆE MORATI DA NADOKNADI ŠTETU!" Eksperti analizirali oštećenje nastalo tokom urušavanja zgrade u Beogradu: "Sva odgovornost je na vlasniku objekta"
WhatsApp Image 2026-01-31 at 15.28.22 (1).jpeg
BeogradGOREO POZNATI KAFIĆ U CENTRU BEOGRADA: Vatrogasci odmah došli u Kolarčevu
WhatsApp Image 2026-01-25 at 19.05.30 (2) copy.jpg
BeogradSREMČICA NIJE JEDINA, ISTO SE DEŠAVALO I U RESNIKU I NA BATAJNIČKOM DRUMU: Beograđani se šokirali kad se saznalo šta se pre neko veče desilo dečaku (16)
Screenshot 2025-10-30 114343.jpg