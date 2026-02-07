Slušaj vest

Prva beba "rođena" u 2026. godini u Beogradskom zološkom vrtu je ptić pelikana, prvi koji se izlegao posle čak tri decenije. Trideset godina nije bilo pelikana u našem zoološkom vrtu.

Ovo mladunče pelikana, koje još uvek nema svoje ime, a ne zna mu se ni pol, najviše voli da jede svežu ribu. Ali ishrani treba pristupiti oprezno i proračunato, kaže Kristijan Ovari, biolog u zoološkom vrtu u Beogradu.

Pelikan Foto: Kurir Televizija

- Pelikani su jako zanimljive i lepe ptice, koje mnogo toga lepog simbolizuju. Taj neki preporod, proleće, lepo vreme, plodnost i sve što ide s tim. I konkretno ova vrsta je nekada davno nastanjivala i naše krajeve, ali naravno ljudska aktivnost ih je potisnula dole, prema delti Dunava, Africi, tako da ih u suštini sada i nema.

- Što se tiče samog pelikana, već 30 godina kako ga nismo imali u zoološkom vrtu, tako da imamo izuzetnu draž što smo imali jednu dobru saradnju sa kolegama iz Osijeka. I doneli smo pelikane, gde je bila ideja da mi naše posetioce obradujemo na proleće.

U Osijeku nikada nisu imale potomstvo

Međutim, pelikani su imali drugu ideju. Vrlo brzo su krenuli da sakupljaju materijal i da prave gnezdo.

- Budući da u karantinu gde su smešteni nema nekih uslova za gnežđenje, nije to bila predviđena situacija, onda smo prva jaja stavili u inkubator, da vidimo uopšte šta se dešava, da li su oplođena. Ptice su u Osijeku bile dugi niz godina i nisu imale nikada potomstvo. Ali, gle čuda, život uvek nađe put. Tako da su jaja bila oplođena i na moje veliko iznenađenje i veliku radost, zapravo, prvog januara je prvo jaje zapištalo. Izašao je iz njega ovaj mališan, koji je tada imao nekih stotinak grama, a evo ga sada, za nepunih mesec dana, ima preko dva kilograma.

Foto: Facebook printscreen/Beogradski zoološki vrt

"Može da pojede jednu trećinu telesne težine"

Kako kažu, pelikanu hrane nikad dosta, uvek može još jesti, a najviše voli živu ribu.

- Ne sme da pojede više od pola kilograma ribe u ovom trenutku, jer bi mu to bilo previše. Može da pojede i jednu trećinu svoje telesne težine, može i malo više, ali ne treba to raditi jer će onda brzo da izraste, a kosti će da stradaju. Znači, moramo izuzetno pažljivo da vodimo računa o tome koliko hrane dobija.

Ove divne ptice će u jednom trenutku postati velike, bele, sa rozikastom bojom, po čemu je dobio naziv veliki beli ili roze pelikan, i imaće raspon krila veći nego kondor. Ono po čemu su poznati svakako je kesica pomoću koje love ribe.

