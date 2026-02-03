Slušaj vest

Danas je došlo do požara na mostu Gazela, a prema prvim informacijama, zapalio se kombi.

Kako se može videti na snimku, gusti dim se širi nebom, dok se buktinja rasplamsala.



Kako Kurir saznaje, požar je prijavljen u 15.59 časova, dok su na terenu vatrogasciiz vatrogasne stanice Novi Beograd.

Izgoreo kombi na Gazeli Izvor: Kurir

Saobraćaj u smeru ka gradu je u zastoju, dok trenutno nije poznato kako je došlo do požara.

Veliki požar na Gazeli Izvor: Kurir

Još uvek nema informacija o učesnicima.

Uviđajem će biti poznato više detalja.