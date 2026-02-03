Uzrok požara i da li ima povređenih biće poznato nakon uviđaja
OGROMNA BUKTINJA NA GAZELI! Gusti dim nad Beogradom, kolaps u saobraćaju (VIDEO)
Danas je došlo do požara na mostu Gazela, a prema prvim informacijama, zapalio se kombi.
Kako se može videti na snimku, gusti dim se širi nebom, dok se buktinja rasplamsala.
Kako Kurir saznaje, požar je prijavljen u 15.59 časova, dok su na terenu vatrogasciiz vatrogasne stanice Novi Beograd.
Saobraćaj u smeru ka gradu je u zastoju, dok trenutno nije poznato kako je došlo do požara.
Još uvek nema informacija o učesnicima.
Uviđajem će biti poznato više detalja.
