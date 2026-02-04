Slušaj vest

U Novom Beogradu, u Parku prijateljstva iza TC Ušće jutros je došlo do požara koji je izbio oko 9.20 sati.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, navodno se zapalilo smeće a na mesto požara stigla je jedna vatrogasna ekipa.

Intervencija je u toku, sledi uviđaj kojim će biti utvrđen uzrok požara. 

Na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama vidi se gust dim. Reč je o najvećem parku u Beogradu, koji se nalazi odmah po prelasku na novobeogradsku stranu.

 Kurir.rs

