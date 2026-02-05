Slušaj vest

U saopštenju organizatora navodi se da su prijave u toku za ovaj treći masterclass za buduće muzičare, kao i da će on biti održan u vremenskom intervalu od 12 do 16 časova.

Songwriting Hub je besplatan i otvoren za sve muzičare.

Tokom ove edukativne radionice, učesnici će imati prilike da se upoznaju sa kompletnim kreativnim i tehničkim procesom rada na jednoj pesmi, od početne ideje do finalne produkcije, kao i da se upoznaju sa već poznatim i realizovanim projektima producenata predavača i dobiju realan uvid u to kako je ceo proces tekao.

Masterclass će voditi Mihajlo Vujić - Mixa, poznati reper i Grammy-considered producent čiji produkcijski katalog broji preko 50 miliona slušanja na Spotify-ju.

Svi zainteresovani, mogu se prijaviti putem linka: songwritinghub.simplybook.it

Projekat "Western Balkans Songwriting Hub" je regionalna platforma za razvoj mladih muzičkih talenata i autora, koja se realizuje u saradnji sa Gradom Banjalukom, uz podršku Evropske unije i Italijanske agencije za razvoj i saradnju (AICS).

U saopštenju se navodi da ovaj projekat okuplja autore, producente, predstavnike institucija i partnere koji zajedno doprinose povezivanju i izgradnji dinamične muzičke scene Zapadnog Balkana.

Ideja projekta je da pruži prostor i profesionalne uslove svima koji nemaju priliku da rade u studiju ili ne poseduju odgovarajuću opremu, kao i onima koji žele da razvijaju svoje autorsko stvaralaštvo.

Do sada su održana dva masterclassa sa producentom A.N.D.R.-om, autorom nekih od aktuelnih hitova Sajsi MC, kao i sa producentom Luxonne-om, čiji je producentski hit "Džanum" pevačice Teya Dora i dalje jedna od najslušanijih pesama u regionu.

Prostor u kojem će biti održan ovaj masterclass, odnosno Ložionica, otvorena je u oktobru 2025. godine kao prvi centar kreativnih industrija i inovacija sa ciljem da podrži razvoj ekonomija zasnovanih na znanju, brišući granice između umetnosti, tehnologije, nauke i biznisa.